A véier Bundeslänner kéint d'Isolatiounsflicht fir Leit mat Corona geschwënn ganz entfalen. Detailer ginn den Ament ausgeschafft.

An Däitschland wëlle véier Bundeslänner d'Isolatiouns-Flicht fir Leit mat Covid-Infektioun ophiewen. Dat hunn d'Länner e Freideg an enger gemeinsamer Matdeelung erkläert. A Bayern soll d'Isolatiounsflicht schonn nächste Mëttwoch falen, fir Baden-Württemberg, Hessen a Schleswig-Holstein gëtt et nach kee konkreten Zäitplang. D'Ännerung soll awer "zäitno" a Kraaft trieden.

Obwuel Detailer den Ament nach ausgeschafft ginn, kéinten amplaz vun enger genereller Isolatiounsflicht aner Mesuren, wéi zum Beispill eng begrenzt Maskeflicht, agefouert ginn.

Et bräicht een eng "nei Phas am Ëmgang mat der Pandemie", déi sech zu enger Endemie zeréckentwéckele géif. An deene véier Bundeslänner géifen d'Infektiounszuelen zeréckgoen, an et wier eng gutt Basisimmunitéit do. "Et gëtt Zäit, de Mënschen nees méi Eegeverantwortung ze ginn", esou de Gesondheetsminister vu Baden-Württemberg, de Manfred Lucha.