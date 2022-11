Am US-Bundesstaat Arizona gëtt et no de Midterm-Walen leschten Dënschdeg mëttlerweil Gewëssheet.

Den Demokrat a fréieren Astronaut Mark Kelly konnt säi Sëtz am Senat verdeedegen. Elo feele just nach d'Resultater aus de Bundesstaaten Nevada an Georgia. An Georgia leeft et op eng Stéchwal de 6. Dezember eraus.

Aktuell komme weder d'Republikaner, nach d'Demokraten op eng Majoritéit vun de Sëtz am Senat an am Representantenhaus. Ma allgemeng bleift ze soen, dass d'Demokrate besser ofschneide wéi erwaart.