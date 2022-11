Honnerte Mënschen hunn op der Weltklimakonferenz an Ägypten fir d'Fräiloossung vum Demokratieaktivist wéi och anere politesche Gefaangener demonstréiert.

"Loosst si alleguer fräi" a "Keng Klimagerechtegkeet ouni Mënscherechter" hunn déi Honnerten Demonstranten e Samschdeg tëscht de Pavillonen um Terrain vun der Weltklimakonferenz COP27 zu Scharm el-Scheich skandéiert, dat hunn AFP-Journaliste bericht. Ënnert de Participanteë war och d'Schwëster vum Alaa Abdel Fattah, Sanaa Saif, déi sech scho virdrun zu Scharm el-Scheich fir hire Brudder agesat hat.

Den Aktivist Abdel Fattah ass zanter siwe Méint am Hongerstreik a schwieft a Liewensgefor. Zanter dem Ufank vun der Weltklimakonferenz de leschte Sonndeg drénkt hien näischt méi. D'Autoritéite loosse weder seng Famill nach säin Affekot bei hien. En Donneschdeg hat de Parquet erkläert, den Abdel Fattah wier "bei gudder Gesondheet" a géif "medezinesch behandelt" ginn. Seng Ënnerstëtzer ginn dovunner aus, datt hien zwangserniert gëtt.

Den Abdel Fattah war eng wichteg Figur vum Arabesche Fréijoer 2011 an Ägypten bei der Revolutioun, déi zum Réckzuch vum laangjäregen Autokrat Hosni Mubarak gefouert hat. Den Aktivist a Blogger gouf 2021 zu fënnef Joer Prisong verurteelt. Am Prisong sëtzt hien zanter 2019. Him gëtt reprochéiert, fir "Falschinformatioune" verbreet ze hunn. E gängege Reproche géint Dissidenten.

Weider Demonstratioun op der COP27

Am Kader vum weltwäiten Aktiounsdag hunn e puer Honnert Leit bei der Weltklimakonferenz an Ägypten géint d'Notze vun dreckegen Energiequelle protestéiert. Sie fuerderen en Enn vu fossille Brennstoffer an dass an Afrika keng nei Gasquellen exploitéiert ginn. Dëst war dee bis ewell gréisste Protest zanter dem Ufank vun der COP27, ma ëmmer nach immens kleng am Verglach mat den Demonstratiounen, déi et virun engem Joer bei der COP26 zu Glasgow gouf.

An Ägypte sinn d'Meenungs- a Versammlungsfräiheet extreem limitéiert a Protester am Prinzip ganz verbueden. D'Aktioun vun e Samschdeg gouf dowéinst um Terrain vun de Vereenten Natiounen op der Klimakonferenz organiséiert.

Mënscherechtsgruppen no gëtt et an Ägypten knapp 60.000 politesch Gefaangener, déi ënner brutale Bedingungen an iwwerfëllten Zelle festgehale ginn.