E Samschdeg de Moie war et zum Tëschefall an der franséischer Stad Lille komm. Eng Persoun gouf blesséiert, ee Mënsch gëtt nach vermësst.

Am Zentrum vu Lille an Nordfrankräich sinn zwee Gebaier an de Koup gefall. Eng Persoun konnt blesséiert aus dem Gestengs gebuerge ginn. Eng weider Persoun gëtt nach vermësst. Ee Gebai vun dräi Stäck, un deem grad geschafft ginn ass, ass e Samschdeg de Moien a sech zesummegefall an huet en Nopeschhaus dobäi mat gerappt. D'Haiser stoungen an enger Akafsstrooss am Zentrum vu Lille. De Parquet huet elo eng Enquête an där Saach lancéiert.

Déi meeschten Awunner ware mat Zäit evakuéiert ginn, well e jonke Mann, deen an der Nuecht op e Samschdeg um 3 Auer Heem komm war, gemierkt hat, dass eng Mauer sech verzunn hat. Doropshin huet hien d'Police an d'Pompjeeë geruff, déi dunn decidéiert hunn, dat ganzt Gebai genee wéi d'Haiser niewendrun ze evakuéieren.