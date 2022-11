Déi aner 189 Flüchtlinge sinn op enger Hallefinsel, déi an eng international Zone d'attente ëmgewandelt gouf, ënnerkomm.

Nodeems d'Rettungsschëff Ocean Viking wochelaang no engem Hafe gesicht huet, an deem déi gutt 230 gerette Flüchtlinge kéinten u Land goen, huet d'Schëff e Samschdeg de Militärhafe vun Toulon a Frankräich erëm verlooss. Ma just déi 44 onbegleete Mineuren hunn dierfen zu Toulon u Land goen, wou si vun den zoustännegen Autoritéiten en charge geholl goufen. Déi aner 189 Flüchtlinge sinn op enger Hallefinsel, déi an eng international Zone d'attente ëmgewandelt gouf, ënnerkomm. Esou gëtt evitéiert, dass déi Leit offiziell a Frankräich ukomm sinn. Fir d'éischt géif elo hir Asyldemande emol gepréift ginn.

Mënscherechtsorganisatioune kritiséieren allerdéngs, dass d'Leit an där Waardezon net déi selwecht Rechter hätten, wéi a Frankräich selwer.

Méi wéi zwee Drëttel vun de Flüchtlinge bleift awer souwisou net a Frankräich, ma ginn an aner europäesch Länner geschéckt, dorënner och Lëtzebuerg.