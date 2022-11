Dëser Deeg a besonnesch e Sonndeg gëtt a Groussbritannien an am ganze Commonwealth mam "Remembrance Day" den Zaldoten an Ziviliste geduecht.

D'Sécherheet gëtt grouss geschriwwen. London preparéiert sech op de grousse Gedenkdag, de Remembrance Sunday a Presenz vum Kinnek Charles III. a vun der Royal Family. Et ass déi éischte Kéier, datt de Kinnek Charles III. d'Rendez-vouse ronderëm de Gedenkdag "Remembrance Day", bei deem den Affer vum 1. Weltkrich geduecht gëtt, delegéiert. Zu London beim Krichsdenkmal Cenotaph ass e Sonndeg en "National Service of Remembrance". No zwou Gedenkminutte gi beim Monument déi bekannte "Poppies"-Kränz niddergeluecht. Op all Eck kritt een dann och där Poppies fir de gudden Zweck ze kafen an d'Visiteuren droen dës och mat Houfert.

Nom Doud vun der Queen wäert de Kinnek Charles III. den éischte Kranz e Sonndeg néierleeën. Wéi englesch Medie mellen, soll den 73 Joer ale Kinnek e Kranz mat engem aneren Design néierleeën. De Kinnek Charles III. soll op d'Kranz-Variant verzichten, déi d'Queen benotzt huet. D'Kränz hate soss ëmmer 90 Blummen. Elo solle se manner Blummen a méi e grousst Design hunn. Weider soll um royale Kranz e speziellt Band mat den offizielle Rennsport-Faarwe vun der kinneklecher Famill a Violett, Giel a Gold befestegt sinn. Fir RTL ass de Marc Schoentgen dëse Weekend zu London a liwwert eis flotte Fotoe vun de Festivitéiten. Hei seng éischt Impressiounen.