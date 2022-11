D'Demokrate an den USA verdeedege bei den Midterms-Walen hir knapp Majoritéit am Senat, dat mat 50 Sëtz.

D'Republikaner hunn der 49 an 1 Sëtz vun den 100 steet nach op. Dat mellen déi grouss Noriichtesender NBC, CNN an CBS, nodeems an der Nuecht am US-Bundesstaat Nevada d'Stëmme fäerdeg ausgezielt goufen. Fir de President Biden ass dat e groussen Erfolleg, well vill Sondagen de Republikaner eng Majoritéit virausgesot haten.

Sollt et am Senat dann zu enger Patt-Situatioun kommen, zielt d'Stëmm vun der Vizepresidentin an Demokratin Kamala Harris duebel. Deementspriechend kontrolléieren d'Demokraten de Senat.

D'Zidderpartie geet allerdéngs virun: d'Stëmme fir d'Representantenhaus sinn nach net fäerdeg ausgezielt. A grad do brauch den amerikanesche President och eng Majoritéit, fir seng Gesetzprojeten duerchzekréien.

D'Majoritéit am Senat ass virop wichteg, well dëse Gremium den Accord muss ginn, fir wichteg Personalien, also d'Nominéierung vu Riichter, Ambassadeuren etc.