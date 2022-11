Den neie brittesche Premier sollt u sech Rou an s'Pill bréngen. Elo gëtt et schonn nees Uschëllegungen géint e Regierungsmember wéinst Mobbing.

Kuerz nom Récktrëtt vum brittesche Minister Gavin Williamson leschten Dënschdeg wéinst Reprochë vu Mobbing, verstäerke sech elo déi nämmlecht Reprochë géint e weidere Minister am Cabinet vum neie Premier Rishi Sunak. De Vizepremier a Justizminister Dominic Raab hätt sech extrem aggressiv géintiwwer vu Mataarbechterinnen a Mataarbechter verhalen. De Raab hätt a senger éischter Amtszäit ënnert dem Boris Johnson schonn eng "Kultur vun der Angscht" am Justizministère verbreet, sou schreift et d'Zeitung "The Guardian". D'Boulevardzeitung "The Sun" schreift de Raab hätt a puer Roserei och scho mol Tomaten duerch d'Zëmmer geworf. D'Medien zitéieren awer och Insider, déi dës Reprochen zeréckweisen a soen de Minister wier einfach just direkt.