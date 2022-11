A Slowenien sinn e Sonndeg 1,7 Millioune walberechtegt Bierger opgeruff, am 2. Tour vun der Presidentewal hir Stëmm ofzeginn.

Déi liberal Affekotin Natasa Pirc Musar geet als Favoritin an d'Stéchwal géint de konservativen Ex-Ausseminister Anze Logar. Hien ass e Parteifrënd vum Ex-Premierminister Janez Jansa, deen am Abrëll ofgewielt gouf. Lescht Sondagen deiten un, dass et eng Kapp-u-Kapp-Course wäert ginn.

Et wäert villes vun der Walbedeelegung ofhänken. Am éischten Tour hu just knapp 52 Prozent vun de Leit gewielt. Bei enger Stéchwal geet den Taux normalerweis nach weider erof. Gewielt gëtt bis den Owend um 7.