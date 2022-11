Nodeems Klimaschutz-Aktiviste Konschtwierker verknascht a Stroosse blockéiert hunn, préift den däitsche Justizminister Marco Buschmann méi haart Strofen.

D'Aktivisten hätten eng rout Linn iwwerschratt, well si Kulturschätz attackéiert an a Gefor bruecht hätten. Dat sot hien der "Bild am Sonntag". Wann hie géing gesinn, dass de rechtleche Kader net duergeet, da géing hien handelen. D'Gesetzer géinge Geldstrofe virgesinn an a bestëmmte Fäll och Prisong. An hie géing dat duerchsetzen, sou de Buschmann.

An Däitschland hate sech Klimaschutzaktivisten notamment u Konschtwierker fest gepecht a se mat Liewensmëttel besprutzt. Zum Beispill gouf mat Püree op ee Bild vum Monnet geworf. An Holland war et jo Tomatenzopp op e Van-Gogh-Bild. Allerdéngs bleift ze präziséieren, dass keent vun de Biller zerstéiert gouf, well dës jo mat Glas geschützt ginn.