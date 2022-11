E Sonndeg am Nomëtteg gouf et eng gréisser Explosioun an der Geschäftsstrooss Istiklal am Zentrum vun Istanbul.

Bei enger uerger Explosioun an enger Akafsstrooss zu Istanbul sinn op d'mannst véier Mënschen ëm d'Liewe komm an 38 weider Persoune blesséiert ginn. Dat huet de Gouverneur vun der Stad Ali Yerlikaya op Twitter matgedeelt. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.



Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022 Dem Gouverneur no war d'Explosioun géint 16.20 Auer Lokalzäit (13.20 Auer MEZ). De Grond fir d'Explosioun an der Istiklal-Strooss ass nach net bekannt. D'Rettungsekippen an d'Police sinn op der Plaz am Asaz. D'Strooss Istiklal ass een touristeschen Hotspot am europäeschen Deel vun der tierkescher Metropol. İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama anı. pic.twitter.com/ZuFByNKTyv — Pusholder (@pusholder) November 13, 2022