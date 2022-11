Zanter dem Retour vun den islamisteschen Taliban un der Spëtzt vum Land ginn d'Fraen ëmmer méi aus dem ëffentleche Liewen ausgeschloss.

Am Afghanistan dierfe Fraen elo och net méi a Fitnesszenteren an an ëffentlech Schwämme (Hammam) goen. Dat huet d'Taliban e Sonndeg confirméiert.

Grond dofir wier, dass d'Trainer Männer wieren an et deels gemëschte Fitnessstudioe gewiescht wieren. Virun a puer Deeg kruten d'Fraen eréischt verbueden, a Parken an op Kiermessen ze goen.

Déi meescht Fraen, déi fir de Staat geschafft hunn, hunn an Tëscht hir Aarbechtsplaz verluer. An d'Schoule fir Meedercher am Teenager-Alter goufe queesch uechter d'Land erëm zougemaach. Allgemeng dierfe Fraen d'Haus net ouni e Mann aus hirer Famill verloossen a mussen dee Moment och komplett verschleiert sinn.