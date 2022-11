Am Iran ass elo eng éischte Kéier eng Persoun vun engem Geriicht zum Doud verurteelt ginn, déi bei de Protester an de leschte Wochen derbäi war.

Offiziell soll déi Persoun e Regierungsgebai a Brand gesat hunn, déi ëffentlech Uerdnung gestéiert an déi national Sécherheet menacéiert hunn.

En anert Geriicht zu Teheran hat iwwerdeems 5 Persounen zu Prisongsstrofe vu 5 bis 10 Joer verurteelt. Dat ënnert anerem wéinst Conspiratioun zu Verbrieche géint déi national Sécherheet. Dëst sinn allerdéngs alles Urteeler an éischter Instanz, géint déi déi betraffe Persounen also nach kënnen an Appell goen.