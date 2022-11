A Groussbritannien an am ganze Commonwealth gouf mam "Remembrance Day" den Zaldoten an Ziviliste geduecht.

Et ass déi éischte Kéier, datt de Kinnek Charles III. d'Rendez-vouse ronderëm de Gedenkdag "Remembrance Day", bei deem den Affer vum 1. Weltkrich geduecht gëtt, delegéiert huet.

Zu London beim Krichsdenkmal Cenotaph war e Sonndeg en "National Service of Remembrance". No zwou Gedenkminutte goufe beim Monument déi bekannte "Poppies"-Kränz niddergeluecht. Op all Eck krut een dann och där Poppies fir de gudden Zweck ze kafen an d'Visiteuren droen dës och mat Houfert.

De Kinnek Charles III an den neie Premier, Rishi Sunak, hu fir d'éischt an hirer neier Funktioun e Kranz beim Denkmal néiergeluecht.

Donieft waren och nach de Prënz William, d'Prinzessin Anne an de Prënz Edward present. Um Balcon waren ënnert anerem d'Princess of Wales, Kate, an d'Camilla, Queen Consort.

Fir RTL war de Marc Schoentgen dëse Weekend zu London an huet eis flott Fotoe vun de Festivitéite matbruecht.