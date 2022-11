E georgeschen a en algeresche Staatsbierger aus Lëtzebuerg waren an Däitschland wéinst enger Partie Infraktiounen opgefall.

Am Zäitraum vum leschte Freideg op de leschte Sonndeg hat d'Police vun Tréier eng Partie Persoune festgeholl, déi onerlaabter Weis an Däitschland areese wollten. Ënnert hinnen hate sech och Leit fonnt, déi aus Lëtzebuerg agereest waren.

An der Nuecht op e Freideg wollte 16 libanesesch Staatsbierger an Däitschland areesen. Si haten eng Demande, fir international Protektioun ze kréien, agereecht. Am Kader vun den Ermëttlungen hat sech erausgestallt, dass d'Groussfamill mam Zuch iwwer Italien a Frankräich an Däitschland areese wollt. D'Leit hate sech zanter dem 7. November an Italien opgehalen. Dat obwuel si weder gülteg Päss nach Openthaltsgeneemegungen haten. Si goufen nom Enn vun den entspriechende Police-Mesuren an eng Ariichtung fir den Accueil vun Immigranten zu Tréier bruecht.

Donieft haten en afghaneschen an e kolumbianesche Staatsbierger Demandë fir Protektioun agereecht. Och si goufen an der Ariichtung zu Tréier ënnerbruecht.

Iwwerdeems wollt e georgesche Staatsbierger vu Lëtzebuerg aus an Däitschland areesen. Wéi d'Poliziste seng Donnéeën iwwerpréift hunn, hat sech erausgestallt, dass hie sech schonn 340 Deeg méi laang am Schengenraum opgehalen hat ewéi erlaabt. Doropshi gouf seng Expulsioun a säin Heemechtsland an d'Weeër geleet.

Och en algeresche Staatsbierger war wéinst enger Partie Verstéiss opgefall. Hien hat sech ënner anerem geweigert, eng Mask unzedoen an hat Widderstand géint d'Beamte geleescht. Ausserdeem hat hie Kokain konsuméiert. Bei der Iwwerpréiwung vu sengen Donnéeën hat sech erausgestallt, dass hie sech zu Lëtzebuerg an enger Asyl-Prozedur befënnt. D'Beamten haten eng Plainte géint hien an d'Weeër geleet an de Mann gouf zeréck a Lëtzebuerg expulséiert.

Donieft haten d'Poliziste weider Strofdoten an de Beräicher vun der Drogekriminalitéit, vum Déifstall, vum Vandalismus a vum Bedruch festgestallt. Ausserdeem goufen eng Partie Verstéiss géint de Code de la Route notéiert.