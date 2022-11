An enger extraordinärer Sëtzung vum Bundesrat huet d'Gesetzreform vun der "Ampel"-Koalitioun keng gréng Luucht kritt.

D'Gesetz ëm d'Biergergeld, wat u sech d'Aarbechtslosegeld II, och nach "Hartz IV" genannt, soll ersetzen, krut net déi néideg Majoritéit am Bundesrat. D'Biergergeld ass e groussen Deel vun der sougenannter Sozialreform vun der aktueller Regierung, déi sech aus SPD, FDP an "Die Grünen" zesummesetzt.

D'CDU, déi gréissten Oppositiounspartei, huet de Gesetzprojet ëmmer nees schwéier kritiséiert, well hire Rechnungen no verschidde Persoune méi Sue eraus hätten, wa se Biergergeld géife kréien, wéi wa se géife Schaffe goen. Och wann d'Majoritéit sech ëmmer géint dës Aussoe gewiert huet, wéi zum Beispill d'SPD-Chefin Saskia Esken, déi gesot huet, datt sech "Aarbecht ëmmer lount", huet d'Unioun et elo fäerdegbruecht, fir d'Biergergeld um Level vum Bundesrat ze stoppen.

Elo kéint de sougenannte "Vermittlungsausschuss" zesummekommen, dee sech awer zanter 16 Joer net méi gesinn huet, well an deene Joren déi zwou grouss Parteien CDU an SPD quasi ëmmer zesumme regéiert hunn.

D'Zäit leeft awer aktuell. Wa bis Enn November kee Kompromëss um Dësch läit, kann d'Biergergeld net wéi geplangt direkt am Ufank vum neie Joer a Kraaft trieden.