Dem franséischen "Republicain Lorrain" no koum et e Samschdeg op der A4 op der Héicht vun Haudainville bei Verdun zu engem déidlechen Accident.

Ee Bus, an deem d'Jugendekipp vun engem Lëtzebuerger Rugby-Veräin souz, soll do ee Foussgänger déidlech blesséiert hunn. De franséischen Internetsite schreift, datt am décken Niwwel ee Schwéiertransport engem Auto hannendropgefuer wier.

No deem Accident wier de Mann, deen den eenzege Passagéier am Auto war, aus sengem Won geklommen a eng 800 Meter zu Fouss laanscht d'Autobunn getrëppelt, ier et zum déidlechen Accident mam Bus aus Lëtzebuerg koum. 23 Persounen, dorënner vill Jonker aus der Rugby-Ekipp, sollen am Bus gewiescht sinn. RTL-Informatiounen no wiere si net blesséiert ginn, hätten awer ënner Schock gestanen. Eng Enquête gouf opgemaach.