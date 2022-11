E Méindeg huet zu Charlottesville am US-Bundesstaat Virgina ee Student dräi aner Studenten, fréier Football-Kolleegen, erschoss an zwee blesséiert.

Den 22 Joer ale Verdächtege konnt den Dag selwer gefaasst ginn, wéi d'Police nom Attentat op enger Pressekonferenz matgedeelt huet. D'Motiv fir déi déidlech Schëss sinn nach onkloer. Déi dräi Doudesaffer haten zesumme fir d'American-Football-Team vun der Uni gespillt, bei deem och de presuméierten Täter fréier dobäi war.

D'Dot ass an engem Bus geschitt, an deem Studente souzen, déi vun engem Ausfluch zeréckkoumen. No der Attack huet d'Police den Terrain vun der Universitéit vu Virginia, ronn 180 Kilometer südwestlech vu Washington, ofgespaart. Mat Helikoptere gouf nom Verdächtege gesicht an d'Leit gewarnt, den Ugräifer wier "arméiert a geféierlech".

De President vun der Uni Jim Ryan huet vun engem traumateschen Erliefnes fir d'Héichschoul geschwat an alles, wat fir e Méindeg geplangt war, annuléiert. D'Studenten, d'Léierpersonal an d'Employéeë krute psychologesch Hëllef ugebueden.

Am US-Bundesstaat Idaho goufen iwwerdeems véier Studenten dout an engem Haus an der Géigend vun enger Universitéit an der Stad Moscow fonnt. D'Police geet dovun aus, dass si ëmbruecht goufen. Si waren no engem Noutruff an d'Haus an der Géigend vun der Uni kucke gefuer.

Den Universitéitspresident Scott Green huet erkläert, handelt et sech bei den Doudesaffer ëm Studenten, déi net um Campus gewunnt hätten.

An den USA kënnt et a Schoulen an op Universitéite reegelméisseg zu déidlechen Tëschefäll mat Schosswaffen. Bei engem änlechen Tëschefall hat e Ugräifer am Joer 2007 un der Héichschoul Virginia Tech 32 Mënschen ëmbruecht, ier hie sech selwer d'Liewe geholl hat.