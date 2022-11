D'UNO prognostizéiert e Wuesstem op 8,5 Milliarden am Joer 2030, op 9,7 am Joer 2050 an en Héichpunkt vun 10,4 Milliarde Mënschen ëm d'Joer 2080.

Zanter 1950 huet sech d'Unzuel vun de Mënschen op der Welt méi wéi verdräifacht. D'UNO féiert dat op Verbesserungen an der Gesondheetsversuergung, der Ernierung, der perséinlecher Hygiène grad ewéi de Fortschrëtter an der Medezin zeréck. De Wuesstem géif och déi äermste Länner, déi besonnesch héich Gebuertenzuelen opweisen, viru gewalteg Erausfuerderunge stellen.