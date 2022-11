A Frankräich gouf en Dënschdeg eng grouss Enquête géint den ëmstriddene Bedreiwer vun Altersheemer "Orpea" lancéiert.

Wéi de Parquet vun Nanterre géigeniwwer France Télévisions matgedeelt huet, géifen an e puer Dosen Altersheemer, déi vum Grupp bedriwwe ginn, Perquisitioune gemaach ginn. Dat am Kader vun enger Enquête, bei där et ëm Mëssbrauch geet. Wéi et vu franceinfo heescht, wiere 54 Plainten an dësem Zesummenhang deposéiert ginn.

Eng Quell, déi mam Dossier vertraut soll sinn, huet géigeniwwer der Noriichtenagence AFP ausgesot, dass et a ganz Frankräich zu Perquisitioune komme soll.

Orpea ass vun elo u jo och am Grand-Duché present. De Familljeministère hat rezent de provisoreschen Agrément fir eng Struktur zu Märel ginn.