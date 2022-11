Méintlaang war den Aktivist am Hongerstreik. An den éischte 7 Méint vu sengem Streik hat hien nëmmen 100 Kalorien den Dag zou sech geholl.

Ma zanter dem Optakt vun der COP27 de 6. November hat den Alaa Abdel Fattah guer näischt méi giess a gedronk. Elo huet de brittesch-ägypteschen Aktivist mat sengem Streik opgehalen, nodeems d'Suerg ëm säi gesondheetlechen Zoustand och ënnert senge Supporter ëmmer méi grouss gi war.

Wéi d'Noriichtenagence AFP mellt, soll hien an engem Bréif, deen hien e Méindeg u seng Mamm adresséiert hat, annoncéiert hunn, datt hie mam Hongerstreik géif ophalen. Wéi et an dësem heesche soll, wéilt hie säi Gebuertsdag mat hir zesumme feieren. Hien hätt si dowéinst gebieden, bei hirer nächster Visitt e Kuch matzebréngen.

De Alaa Abdel Fattah war eng vun de Schlësselfigure vun de Protester, déi de fréieren ägypteschen Autokrat Husni Mubarak gestierzt haten. Hien huet de Groussdeel vun der leschter Dekad am Prisong verbruecht. Den Ament muss hien eng Prisongsstrof vu 5 Joer wéinst dem Verbreede vu falschen Informatiounen ofsëtzen. Dat, well hien e Facebook-Bäitrag iwwer Police-Gewalt gedeelt hat.

Demonstranten haten um Bord vun der COP27 seng Fräiloossung gefuerdert.