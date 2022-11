En Dënschdeg sinn am Iran erëm dausende Leit op d'Strooss gaangen, fir géint de Mullah-Regime ze protestéieren.

An der Haaptstad Teheran haten d'Demonstranten eng wichteg Kräizung zougesat a "Fräiheet, Fräiheet" geruff. Zanter ronn zwee Méint kënnt et zu Onrouen an der islamescher Republik.

De 16. September war d'Masha Amini, eng jonk Fra vun 22 Joer, ëm d'Liewe komm, nodeems si vun der Police festgeholl gi war, well hir Kleedung géint déi streng reliéis Virschrëfte verstouss soll hunn. Datt en Dënschdeg rëm méi Leit protestéiert hunn, dierft och doru geleeën hunn, datt u Protester vu virun dräi Joer erënnert gouf, déi am November 2019 bluddeg niddergeschloe goufen.