Géint 3 Auer an der Nuecht europäescher Zäit huet den Donald Trump annoncéiert, datt hien an zwee Joer untriede wëll, fir nees US-President ze ginn.

Den Trump war scho vun 2017 bis 2021 am Wäissen Haus, hat awer bei der leschter Wal géint de fréiere Vizepresident Joe Biden de Kierzere gezunn. De fréieren US-President hätt wuel och schonn déi néideg Pabeieren, fir ze kandidéieren, eragereecht.

Den Trump steet aktuell a senger republikanescher Partei ënner Drock, well deen erwaarte grousse Succès bei den Tëschewalen den 8. November ausbliwwen ass. D'Demokrate vum Biden konnten hir knapp Majoritéit am Senat verdeedegen an d'Majoritéit, déi d'Republikaner am Representantenhaus kréien dierften, wäert méi kleng wéi erhofft ausfalen. Partei-Intern géingen deemno ëmmer méi Stëmme breet maachen, déi éischter en neie Kandidat wéilte gesinn. Als méigleche Konkurrent gëllt de Gouverneur aus Florida, de Ron DeSantis, deen d'lescht Woch mat grousser Majoritéit erëmgewielt gouf.

Obwuel dat offiziellt Resultat nach net virläit, hunn d'Republikaner en Dënschdeg den Owend eiser Zäit schonn emol de Kevin McCarthy, bis elo Chef vun der republikanescher Fraktioun, mat grousser Majoritéit awer net eestëmmeg als neie Speaker an Nofollger vum Nancy Pelosi designéiert. Deen definitive Vott ass awer réischt den 3. Januar.