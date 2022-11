Den US-President huet um G20-Sommet erkläert, datt et Hiweiser dorop gëtt, datt et eng Fluchofwierrakéit aus der Ukrain war, déi a Polen ageschloen ass.

Nodeems zwou Rakéiten am polnesche Grenzgebitt mat der Ukrain ageschloe sinn, ass d'Sich nom Responsabele vun der Attack amgaangen.

Déi polnesch Regierung huet erkläert, dass et sech wuel ëm Rakéiten aus "russescher Produktioun" handelt. Et géif awer nach keng Beweiser ginn, déi beleeën, wien d'Rakéiten ofgeschoss huet, sot de President Duda zu Warschau, nodeems en Dënschdeg schonn den nationale Sécherheetsrot vu Polen beienee koum an d'Arméi an Alarmbereetschaft versat gouf.

Aschätzungen vum US-Geheimdéngscht wier et awer éischter "onwarscheinlech", dass d'Rakéiten aus Russland ofgeschoss goufen. Iwwerdeems huet den US-President Joe Biden um Bord vum G20-Sommet op Bali erkläert, datt et Hiweiser dofir géing ginn, datt et eng Fluchofwierrakéit vum Typ S-300 aus der Ukrain kéint sinn. Dëse System kënnt aus sowjetescher Produktioun an ass e wesentlechen Deel vun der ukrainescher Fluchofwier. Den Joe Biden wéilt Polen op alle Fall dobäi ënnerstëtzen, erauszefannen, wat hannert de Rakéite stécht.

D'Russen dementéieren iwwerdeems, iwwerhaapt Rakéiten an d'Regioun vum polnesch-ukrainesche Grenzgebitt geschoss ze hunn. Dat obwuel eleng en Dënschdeg méi wéi 100 russesch Rakéiten Ziler an der ganzer Ukrain getraff hunn. Den ukrainesche Presidnet Selenskyj gesäit d'Schold eenzeg an eleng zu Moskau, a fuerdert an der Suitte eng Fluchverbuetszon.

Jean Asselborn iwwer Rakéitenaschlag a Polen / Joel Detaille

Am RTL-Moiesjournal e Mëttwoch sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn, datt et effektiv schéngt wéi wann et ukrainesch Ofwierrakéite gewiescht wieren. Ma och déi géingen net zirkuléieren, wa Russland d'Ukrain net attackéiert. De Politiker hofft, datt et en Accident war, well eng bewosst russesch Attack hätt schlëmm Konsequenzen. Ma och en Accident hätt kënnen eppes Schlëmmes declenchéieren. De Lëtzebuerger Chefdiplomat huet iwwerdeem gefrot, wou sech de Putin iwwerhaapt d'Recht géif hier huelen, fir d'Ukrain ze attackéieren? E russesche President, deen international ëmmer méi isoléiert wier, dat awer net géif agesinn.

D'NATO-Allianz, an där och Polen Member ass, huet fir e Mëttwoch eng Drénglechkeetssëtzung vun den NATO-Ambassadeuren zu Bréissel geplangt.