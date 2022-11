31 Joer no engem Brand-Attentat op eng Flüchtlingsstruktur zu Saarlouis, fänkt e Mëttwoch zu Koblenz de Mord-Prozess géint de presuméierten Täter un.

Den 19. September 1991 gouf mat Bensinn e Feier an der Flüchtlingsstruktur am Saarland geluecht, bei deem de Samuel Yeboah aus dem Ghana gestuerwen ass a virun deem sech 18 weider Mënschen nach a Sécherheet brénge konnten.

Ma schonn no engem Joer haten d'Police an de Parquet aus dem Saarland den Dossier op Äis geluecht, wouduerch d'Famill an d'Frënn vum Affer, grad ewéi déi Bewunner vun der Flüchtlingsstruktur Joerzéngte laang keng mat der Ongewëssheet hu misse liewen. Eréischt virun 3 Joer huet e Post op Facebook, deen de Fall als "cold case" bruecht huet, e Wiessel an der Affär bruecht. Virun 2 Joer dunn huet den däitsche Parquet de Fall op Grond vun enger neier Zeienausso nei opgerullt, wouduerch zanter Abrëll 2022 e beschëllegten Neo-Nazi an Untersuchungshaft sëtzt. Dësen dementéiert allerdéngs responsabel fir d'Attentat ze sinn.