D'G20-Staaten hu sech trotz Meenungsënnerscheeder am Bezuch op de Krich an der Ukrain op eng gemeinsam Ofschlosserklärung gëeenegt.

An dëser gëtt de Krich an der Ukrain vum Gros vun de Staats- a Regierungscheffe vun den 20 wichtegsten Industrienatiounen op der Welt verurteelt a Russland gëtt dozou opgefuerdert, dësen direkt op en Enn ze bréngen. De Krich géif déi global wirtschaftlech Problemer verstäerken, de Wuesstem bremsen an d'Inflatioun verstäerken. An der Ofschlosserklärung ass allerdéngs och festgehalen, dass Russland eng aner Siicht op de Krich an deem seng Suitten huet.

De Krich an der Ukrain war dat zentraalt Thema vum Sommet. Dëst besonnesch, nodeems en Dënschdeg den Owend zwee Mënschen ëm d'Liewe komm waren, nodeems eng Rakéit an engem polnesche Grenzduerf ageschloe war. Bis ewell ass allerdéngs net gekläert, ob et sech ëm eng russesch oder eng ukrainesch Rakéit handelt.

Weiderhi weisen d'G20-Länner sech besuergt iwwer déi global Liewensmëttelkris a fuerderen, dass d'Ofkommes iwwert den Export vum ukrainesche Kär weider a Kraaft bleift. Ma och de Fait, dass vill Länner wéinst dem Krich an der Ukrain ëmmer méi Scholde maachen, mécht de G20-Staate Suergen. Si bekenne sech zum liberale Welthandel an zu der internationaler Kooperatioun. Et wier wichteg, dass déi global Liwwerketten net ënnerbrach géifen.

E weider zentraalt Thema vun der Ofschlosserklärung sinn d'Chancen an d'Risike vun der digitaler Transformatioun. Et wier wichteg, der Verbreedung vu falschen Informatiounen entgéintzewierken a sech géint Cyber-Menacen ze rëschten.