D'Berliner Landesverfassungsgeriicht huet entscheet, dass bannent 90 Deeg nei muss gewielt ginn.

Déi lescht Wal fir d'Berliner Abgeordnetenhaus muss widderholl ginn. Am September 2021 war parallel zu de Walen an der däitscher Haaptstad och de Berlin Marathon, wat fir Chaos gesuergt hat. Wéinst gespaarte Stroosse waren d'Stëmmziedelen net rechtzäiteg erbäikomm. Leit, déi wollte wiele goen, sinn och net an de Walbüro komm.

An zum Deel hu Büroe wéinst de laange Schlaange méi laang opgehat wéi virgesinn. Parallel dozou muss och d'Bezierkswal widderholl ginn.