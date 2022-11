Eng definitiv Decisioun iwwert d'Bedeelegung vun der däitscher Arméi am Mali-Asaz soll nächsten Dënschdeg bei engem Spëtzentreffe falen.

Déi däitsch Regierung huet sech no interne Berodungen dorop eenegt, den Asaz vun der Bundeswehr am Mali am Kader vun der UN-Blohelmmissioun "Minusma" bis "spéitstens Enn 2023" auslafen ze loossen. Dat ass d'Noriichtenagence AFP e Mëttwoch aus Regierungskreesser gewuer ginn.

D'Mandat aus dem Bundestag fir den Asaz am Mali leeft den Ament nach bis Enn Mee 2023. Am Mee vun dësem Joer hat de Bundestag nach fir eng Verlängerung gestëmmt - dat awer mat enger Klausel, déi et erlabe géif, d'Truppen zeréckzezéien, wann hir Sécherheet net méi kéint garantéiert ginn.

Den UN-Asaz "Minusma" am Mali soll d'Zivilbevëlkerung schützen. Zanter dem leschte Joer ass am Sahel-Land eng Militärregierung un der Muecht.

Wëll d'Sécherheetslag am Land sech awer ëmmer weider verschlechtert, huet sech Frankräich schonn zeréckgezunn. E Méindeg huet Groussbritannien och den Enn vu hirer Bedeelegung bekannt ginn.

Lëtzebuerg bedeelegt sech un enger Ausbildungsmissioun am Mali. 23 Lëtzebuerger Zaldote sinn den Ament do engagéiert. Wéinst der Sécherheetssituatioun soll d'Lag Enn des Jores evaluéiert ginn, hat de grénge Verdeedegungsminister François Bausch am Fréijoer wësse gedoen.