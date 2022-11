Nodeems an Uganda den Ebola-Virus ausgebrach ass, wäert d'WHO dräi verschidden Impfstoffer fir Tester an dat afrikanescht Land schécken.

Déi éischt Dose sollen d'nächst Woch ukommen. Entwéckelt goufen d'Impfstoffer a Groussbritannien, den USA a vun der internationaler Aids-Impfstoff-Initiativ. Zanter dem 20. September goufen an Uganda 141 confirméiert Fäll vun Ebola registréiert, 55 Persoune si sécher um Virus gestuerwen, ma d'Donkelzifferen dierfte méi héich sinn. Am Uganda zirkuléiert aktuell déi sougenannte Sudan-Variant vum Virus, géint déi et bis elo nach keen Impfstoff gëtt.