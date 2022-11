Méi wéi eng Woch no de Midterms an den USA schéngt elo kloer, dass d'Demokraten hir Majoritéit am Representantenhaus mussen ofginn.

Ënnert anerem CNN an NBC hu gemellt, datt d'Republikaner déi néideg 218 vu 435 Sëtz am Representantenhaus erreecht hunn. Et feelen zwar nach e puer Resultater fir déi lescht Mandater, ma d'Majoritéit vun der Republikaner fält awer méi knapp aus, ewéi erwaart.

Domat ass de Kongress an den USA dann elo gespléckt, well d'Demokrate weider eng Majoritéit am Senat behalen. Trotzdeem kënnen d'Republikaner dem President Joe Biden d'Liewe schwéier maachen, well si wichteg Gesetzesprojeten am Representantenhaus blockéiere kënnen.