Am Summer 2018 waren Prominenter, Affekoten a Politiker an Däitschland a Bréiwer, déi u si adresséiert waren, rassistesch beleidegt ginn.

D'Bréiwer waren deemools mat "NSU2.0" ënnerschriwwen. Elo gouf en Urteel an dëser Affär geschwat. E Frankfurter Geriicht huet e 54 Joer ale Mann zu enger Prisongsstrof vu 5 Joer an 10 Méint verurteelt. Et gëllt als erwisen, dass hien nieft de Bréiwer och Mailen, Faxen an SMSen an deene Menace stoungen, verschéckt hat. Am Ganze soll hien 81 esou Messagë verschéckt hunn.

Dës waren ënner anerem un de Satiriker Jan Böhmermann an d'Moderatorin Maybritt Illner gaangen.

De Mann gouf ënner anerem wéinst Volleksverhetzung, dem Gebrauch vu verfassungsfeindleche Symboler an dem Opruff fir Strofdoten ze begoen, verurteelt.