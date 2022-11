Den Amerikaner war ee vun de leschten Iwwerliewende vun de Parachutiste vun der 101st Airborne Division, déi beim D-Day 1944 an der Normandie am Asaz waren

Seng Divisioun hat deemools d'Missioun d'Stroosse ronderëm d'Duerf Carentan bei de Stränn Omaha Beach an Utah Beach ze sécheren, fir dass den Embarquement an de fréie Moiesstonne konnt ufänken.

75 Joer méi spéit huet den Tom Rice säi Sprong an der Normandie widderholl. Am Alter vu 97 Joer ass hien am Kader vum 75. Anniversaire vum D-Day nach emol am Tandem bei Carentan aus dem Fliger gesprongen.

Ech wëll direkt nach eng Kéier erop an et nach eng Kéier maachen!

"Et fillt sech immens un", sot hien no senger Landung, déi vun Dausende Spectateure suivéiert gouf. Nom Sprong war hien esou begeeschtert, datt hien direkt nach eng Kéier sprange wollt.

Den Tom Rice ass nom Krich zeréck an d'USA gaangen a war 44 Joer laang a Kalifornien Bio- a Geschichts-Proff.