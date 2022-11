De regimmkritesche Journalist Jamal Khashoggi war am Oktober 2018 an dat saudiarabescht Konsulat zu Istanbul gaangen a gouf duerno net méi lieweg gesinn.

D'USA wëllen dem saudesche Krounprënz Mohammed bin Salman an der Affär vun der Ermordung vum saudesche Journalist Jamal Khashoggi Immunitéit ginn. Dat huet dat Wäisst Haus zu Washington matgedeelt a mam saudesche Krounprënz sengem héijen Amt a mam internationale Recht begrënnt.

Déi amerikanesch Regierung wëll esou verhënneren, dass de Mohammed Bin Salman am Prozess ëm d'Ermordung vun deem regimmkritesche saudesche Journalist ugeklot gëtt. Déi amerikanesch Regierung kann an dëser Saach allerdéngs keng verbindlech Decisioun huelen. Dës muss vun engem Geriicht getraff ginn.

Den Jamal Khashoggi war den 2. Oktober 2018 an dat saudiarabescht Konsulat zu Istanbul gaangen, fir Dokumenter sichen ze goen. Duerno war hien net méi opgedaucht. Den 11. Oktober 2018 haten déi tierkesch Autoritéite matgedeelt, dass si am Besëtz vu Bild-an Tounmaterial wieren, dat beweise géif, dass de Khashoggi am Konsulat ëmbruecht gouf. De Mohammed bin Salman soll de Mord an Optrag ginn hunn.