Fir China ass en onofhängegt Taiwan net ze akzeptéieren. D'USA, op der anerer Säit, refuséieren all eesäitege Changement vum Status Quo.

Mëtt dëser Woch huet zu Bali de G20 Sommet stattfonnt. Den amerikanesche President Joe Biden a säi chineeseschen Homolog Xi Jinping haten d’Geleeënheet genotzt fir sech am Virfeld fir e Gespréich ze gesinn. Ee vun den zentralen Themen war hei, wéi net anescht ze erwaarden d'Spannunge ronderëm de Status vun Taiwan. Zil war et d'Relatiounen tëschent béide Länner, déi aktuell op engem Déifpunkt sinn, ze stabiliséieren. Et wëll een e neie kale Krich verhënneren. Esou hu béid Staatsmänner oppe matenee geschwat a Punkten definéiert, déi vun der anerer Säit net net dierfen iwwerschratt ginn.

Fir China ass et notamment inakzeptabel d'Onofhängegkeet vun Taiwan ze encouragéieren. Esou sot de President Xi, dass "jiddereen, deen Taiwan vu China splécke wéilt, fundamental Interesse vun der chineesescher Natioun géif blesséieren. Dat géif dat chineesescht Vollek net zouloossen." D'USA hunn dat aggressiivt Verhale vu China an der taiwanescher Mier-Enkt condamnéiert. De President Biden huet confirméiert, dass sech un der amerikanescher Politik näischt geännert hätt. Et géif een all unilateral Changementer vum Status Quo duerch déi eng oder déi aner Säit refuséieren. D'USA géifen Taiwan awer och weiderhi mat militäreschen Hëllefen ënnerstëtzen. D'Welt hätt en Interessi u Fridden a Stabilitéit an der Regioun.

Diskussiounen ëm de Status vu China / Rep. Tanja Kinnen

Dëst huet och de japanesche Premier Fumio Kishida ënnerstrach. Hien huet sech besuergt gewisen, dass China kéint probéieren de Status Quo mat militärescher Gewalt ze änneren. Japan huet sech dann och um Sommet vum Verband vun de südostasiatesche Staaten, ASEAN, ugangs November, entspriechend positionéiert. Japan huet de Memberstaaten iwwer 205 Milliounen Euro u Prêten zougesot fir d’Wirtschaft no der Covid-19 Pandemie unzekierbelen. Mat dësem Schratt wëll een de wuessende wirtschaftlechen Afloss vu China bremsen. De Kishida hofft och esou, den Afloss vu Japan ze stäerken an Ënnerstëtzung vun den ASEAN-Staaten ze kréien, sollt et zu engem Konflikt kommen.

Taiwan selwer hält sech neutral. Et evitéiert een de groussen Noper ze provozéieren a wëll sech gläichzäiteg oppen fir eng friddlech Léisung vum Konflikt weisen. Aus dem taiwanesche Presidentebüro huet et geheescht, dass sech um G20-Sommet eng Kéier méi géif weisen, wéi wichteg der internationaler Communautéit Fridden a Stabilitéit an der taiwanesescher Mier-Enkte wier.