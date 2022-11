Den Internetris Amazon huet mat enger ëmfaassender Entloossungswell ugefaangen an och fir dat nächst Joer Aschnëtter ugekënnegt.

De Prozess ass lancéiert an dauert bis d'nächst Joer, huet de Firmechef Andy Jassy an engem Memo matgedeelt, deen en Donneschdeg op der Amazon-Websäit verëffentlecht gouf. Detailer zur Zuel vun den Entloossunge goufe keng genannt, Medieberichter no solle ronn 10.000 Plaze gestrach ginn.

Den Jassy huet d'Mesure mat engem schwierege wirtschaftlechen Ëmfeld begrënnt a well ze séier ze vill Leit an de leschte Joren agestallt goufen. Ewechfale solle virun allem Plazen an der Branche vun den Elektroapparater vun Amazon, wéi zum Beispill dem Kindle-Reader, ma och stationär Shoppe si betraff. Et wäerte weider "Reduzéierungen" ginn, gouf deemno annoncéiert, d'Pläng géifen "Ufank 2023 mat de betraffenen Employéen" beschwat ginn.

Den Ofbau vun 10.000 Plazen ass zwar de gréissten an der Geschicht vun Amazon, allerdéngs handelt et sech dobäi ëm manner wéi ee Prozent vum gesamte Personal. Amazon hat d'Zuel vun de Beschäftegten am Laf vun der Corona-Pandemie, wéi den Online-Handel massiv an d'Luucht gaangen ass, däitlech opgestockt. Am éischte Quartal 2022 hunn 1,62 Millioune Mënsche fir d'Entreprise geschafft.

Zanterhier geet d'Zuel vun de Beschäftegten awer nees erof. Enn September louch se bei 1,54 Millioune Mataarbechter weltwäit. Net mat agerechent si saisonal Aarbechtskräften, zum Beispill wärend der Chrëschtdagszäit.

Virun 2 Wochen hat Amazon jo schonn ugekënnegt, keng nei Leit méi anzestellen. Et wieren déi "schwieregst Decisiounen" zanter hie viru knapp annerhallwem Joer ugefaangen huet, mat schaffen, sou den Amazon-Chef, et géif sech schliisslech net just ëm Poste goen, ma ëm "Mënsche mat Gefiller, Ziler a Verantwortung, deenen hiert Liewen elo beaflosst gëtt".

Zulescht haten eng ganz Rei Technologie-Firmen annoncéiert a grousser Mooss Plazen ze sträichen oder hunn et schonn duerchgezunn, dorënner de Facebook-Mammekonzern Meta an Twitter.