En Donneschdeg am Nomëtteg ass en Tornado duerch e puer Uertschaften am Saarland gezunn an huet grousse Schued hannerlooss.

Och um Freideg sinn d'Rettungsekippen nach mat den Opraumaarbechte beschäftegt. Ronn 80 bis 100 Fräiwëlleger vu verschiddenen Organisatioune si mat op der Plaz, souwéi Firmen, déi d'Mënsche beim Besäitege vun den Debrisen hëllefen. Am Ganze goufen zu Urexweiler, engem Uert vun der Gemeng Marpingen, ronn 40 Haiser an 10 Gefierer beschiedegt ginn. Sëllege Beem sinn ëmgefall, blesséiert gouf keen. Das Video zeigt den #Tornado im #Saarland heute mit Blick Richtung #Urexweiler und wurde uns von der Feuerwehr zur Verfügung gestellt.



Mehr Infos im Wetterkanal:https://t.co/NNYg7tCwhe

/FR pic.twitter.com/Nx7ghyz4XH — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) November 17, 2022 Den Tornado ass en Donneschdeg géint 14.45 Auer duerch Urexweiler an Deeler vu Sankt Wendel gezunn. De Wierbelstuerm huet de Pompjeeën no eng ronn 200 Meter breet Schneis hannerlooss a soll Wandspëtzte vun 150 bis 180 Stonnekilometer gehat hunn. Deelweis sinn Zillen duerch d'Géigend geflunn, Stroumleitunge goufen ofgerappt, deemno ass och zäitweis de Stroum ausgefall. En Deel vun der Autobunn 1 huet misse wéinst e puer ëmgefalle Beem temporär gespaart ginn. Mam Wiederchaos ass et awer nach net eriwwer an Däitschland. E Samschdeg soll tëscht Hamburg a Berlin den éischte Schnéi erofkommen. Schonn e Freideg de Moien ware vill Leit iwwerrascht, wéi déi éischt Flacke gefall sinn, inklusive glate Stroossen. Erster zarter Schnee in Berlin ❄️ pic.twitter.com/TEH6AgXCwT — Katharina Zifkos (@zifkos) November 18, 2022 An esou soll et och um Weekend weidergoen. Am däitsche Mittelgebirge si plazeweis 5 bis 10 Zentimeter Schnéi gemellt. Wann een awer elo schonn Hoffnung op e wäisse Chrëschtdag huet, fir den 1. Advent sinn nees Héchstwäerter tëscht 10 a 15 Grad méiglech.