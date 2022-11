Aus nach ongekläerter Ursaach ass an engem Haus e Feier ausgebrach. D'Gebai gouf zur Fal fir sëllege Mënschen, dorënner och Kanner.

Op d'mannst 21 Mënsche si beim Feier ëmkomm, ënnert den Doudesaffer sinn och siwe Kanner. Iwwer 10 Mënsche goufe verwonnt.

Wéi de Katastropheschutz matgedeelt huet, ass de Brand an engem Wunnhaus vun e puer Stäck ausgebrach, an deem och Brennstoff gelagert soll gewiescht sinn. D'Feier, dat um ieweschte Stack lassgaangen ass, huet sech relativ séier op de Rescht vum Gebai ausgebreet. Eng Doudesfal.

Et ass eng vun de schlëmmste Brandkatastrophen an der Küstenenklav zanter Joren. De Palästinenserpresident Mahmud Abbass huet d'Ongléck als "national Tragedie" bezeechent an huet en Trauerdag ausgeruff. D'Fändelen op ëffentleche Gebaier goufen op Hallefmast gesat an d'Mënschen hu sech zu Dausenden zu Dschabalija versammelt, fir den Affer déi lescht Éier z'erweisen.