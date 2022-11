En Onbekannten huet warscheinlech am Laf vun der Nuecht op e Freideg duerch d'Hausdier vum Rabbinerhaus zu Essen geschoss.

Op d'Rabbinerhaus nieft der Aler Synagog zu Essen an Nordrhein-Westfalen gouf op d'mannst véiermol geschoss. Der Police no wieren d'Aschossspuren e Freideg géint 8.30 Auer vun engem Zeie gemellt. Wéini geschoss gouf, war fir d'éischt awer nach net kloer. "Mir gi staark dervun aus, datt et iergendwann an der Nuecht war, wou keen do war", esou ee Spriecher. Mat enger Iwwerwaachungskamera wier eng Persoun bei der Dot gefilmt ginn. De Staatsschutz huet d'Ermëttlungen opgeholl, festgeholl gouf awer nach keen.

Aktuell haben wir einen #Polizeieinsatz an der Alten #Synagoge in #Essen.

Zeugen meldeten Einschusslöcher am Rabbinerhaus. Niemand wurde verletzt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Hintergründe werden ermittelt. — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) November 18, 2022

D'Schëss sollen der Police no déi verglaasten Hausdier getraff hunn. D'Rumm wier beschiedegt ginn an et wier och duerch d'Glas geschoss ginn, blesséiert gouf awer keen. Wärend den Ëffnungszäiten ass d'Police bei der Aler Synagog u sech ëmmer present, fir esou Virfäll ze verhënneren. Den Inneminister vun Nordrhein-Westfalen, den Herbert Reul (CDU), huet am Bezuch op d'Dot vun engem "Uschlag" geschwat.

Enger Spriecherin vun der Stad Essen no gëtt d'Rabbineraus, dat direkt nieft der Synagog steet, net vun der jüddescher Communautéit genotzt. Am Gebai ass den Institut fir däitsch-jüddesch Geschicht ënnerbruecht, an och d'Universitéit Duisburg-Essen huet do e puer Raim.

Just zu besonneschen Uläss versammelt sech d'Communautéit do, wéi zum Beispill zum Gedenkdag vun der Reichsprogromnacht. Den 9. November 1938 waren déi al Synagog an d'Rabbinerhaus a Brand gesat ginn.