Wéinst Schmuggel vu Cannabis-Ueleg sëtzt d'US-Basketballspillerin elo schonn zënter Februar a Russland am Prisong. Am Moment ass si an enger Strofkolonie.

Elo huet Russland Interessi un engem Gefaangenenaustausch mat den USA signaliséiert. Hei soll den Numm Wiktor But an d'Spill bruecht gi sinn. Beim But handelt et sech ëm e fréiere russesche Waffenhändler, deen als "Händler vum Doud" bekannt ass an an den USA eng Prisongsstrof vu 25 Joer ofsëtzt. De stellvertriedende russeschen Ausseminister Sergej Rjabkow huet russeschen Agencen no gesot, dass hien hofft, dass d'Zäit kënnt, an där een eng konkret Eenegung kéint erzilen. Dëse Virschlag fir en Handel kënnt een Dag, nodeem d'Griner an d'Stroflager IK-2 a Mordowia transferéiert gouf. Dës Regioun ass jo dofir bekannt, besonnesch haart Konditiounen a Prisongen ze hunn. D'Griner war jo Ufank dës Joers op engem Fluchhafen zu Moskau festgeholl ginn, well si Vape-Kartuschen mat Cannabis-Ueleg an hirem Gepäck dobäi hat. Ufank August gouf d'Profisportlerin zu 9 Joer Prisong a Russland verurteelt.