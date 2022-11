Den Inneminister Darmanin huet erkläert, dass d'Réckféierung vun dëse Leit esou séier wéi méiglech mat hiren Heemechtslänner soll organiséiert ginn.

26 mannerjäreg Flüchtlingen, gréisstendeels aus Eritrea, hätte sech iwwerdeems op eege Fauscht scho weider op d'Rees bei Famill an Däitschland, Norwegen a Schweden gemaach. Deemno krute just 66 Flüchtlingen den Accord vu Frankräich fir offiziell anzereesen. Vun do aus solle si op 11 europäesch Länner verdeelt ginn, dorënner och Lëtzebuerg. Frankräich hat dem Rettungsschëff erlaabt, an den Hafe vun Toulon ze fueren, nodeems Italien dat wochelaang refuséiert hat.