En onofhängege Spezial-Rapporter soll elo d'Enquête vun der US-Justiz géint de fréiere President Donald Trump iwwerhuelen.

Dat, well d'Ënnersichungen duerch de Walkampf fir d'Presidentielle politesch extrem opgeluede sinn.

Dem US-Justizminister Merrick Garland no wär et an esou exzeptionelle Fäll am ëffentlechen Interessi, wann en onofhängegen Enquêteur agesat gëtt. Dat ass an dësem Fall de Procureur d'Etat Jack Smith.

Den Donald Trump kéint sech strofbar gemaach hunn, well hie geheim Dokumenter vun der Regierung bei sech doheem gehalen hat.