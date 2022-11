Deene fënnef Persounen, déi a Bulgarien ugeklot goufen, gëtt reprochéiert, si hätten engem Verdächtege gehollef ze flüchten, op engem logisteschen Niveau.

Eng knapp Woch no der schroer Explosioun an enger Akafsstrooss zu Istanbul goufen elo 5 Leit a Bulgarien ugeklot, dat deelt de Parquet vu Sofia mat. Bei der Attack leschte Sonndeg ware 6 Mënsche gestuerwen an iwwer 80 blesséiert ginn.