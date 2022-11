Well vill Leit net oder net esou, wéi et hinne rechtlech zousteet, hir Stëmm konnten ofginn, mussen d'Landes- a Kommunalwalen zu Berlin widderholl ginn.

Déi lescht Woch huet dat däitscht Landesverfassungsgericht decidéiert, dass d’Wale fir d’Berliner Parlament an d’Bezierker, also d’Landes- a Kommunalwale vun zejoert, widderholl musse ginn.

Wéinst grave Feeler an der Preparatioun an Organisatioun vun de Wale gesäit d’Geriicht doran déi eenzeg Méiglechkeet, fir verschidde verfassungsrechtlech Standarde ze garantéieren.

Berlin Korrespondenz vum Claire Schmartz

Vill Leit, sou d’Urteel vun de Riichter, konnten um Waldag net, net korrekt oder just ënner intolerabelen Konditioune hir Stëmm ofginn. Elo goufen dës Walen also als net gülteg erkläert an wäerten am Februar dat nächst Joer widderholl ginn.

Wat war geschitt?

Et weess ee bal net, wou ufänken, esou vill Feeler si bei der Enquête un d’Liicht komm. Do gouf et Wal-Büroen, déi nach no 18 Auer op haten, wat bedeit, dass verschidde Leit, nach ier se gewielt hunn, sech d’Walprognosen an den Noriichten ukucken konnten, wat natierlech och d’Wiel beaflosst.

Et goufen Büroe mat vill ze wéineg Walkabinne fir d’Wieler, déi do ugemellt waren, also eppes, wat een am Viraus hätt kéinte wëssen, genee wéi déi Geschicht mat de falsche Stëmmziedelen: An op d’mannst fënnef vun den zwielef Berliner Bezierker goufen um Waldag Stëmmziedele mat de falsche Kandidate verdeelt, obwuel ee schonn am September wosst, dass déi vertosch goufen.

Doropshin goufen d’Stemmen a verschiddene Walbüroe manuell op déi richteg geschriwwen. An an anere Büroe goufen et iwwerhaapt net genuch Stëmmziedelen – a wéi et drëms goung, der nozeliwweren, sinn d’Camionnetten am Berliner Marathon stieche bliwwen.

Eréischt, nodeems ënner anerem d’Landeswalleitung, d’politesch Parteien AfD an Die PARTEI geklot haten, gouf den Oflaf um Waldag selwer ënnert d’Lupp geholl. An séier stoung fest, wéi d’Geriicht schonn a senger éischter Aschätzung gesot huet, dass d’Walen net nëmmen deelweis widderholl kënne ginn, mee komplett invalidéiert misste ginn.

Dass allerdéngs zu Berlin net och d’Bundestagswalen annuléiert gi sinn, déi jo de selwechten Dag waren, läit also net drun, dass bei deenen iergendeppes méi glat gelaf wier, mee dorun, dass do nach kee geklot huet.

Gewielt gëtt lo nees am Februar, woubäi et besonnesch spannend ass, dass dann och déi aktuell Berliner Politiker a Politikerinnen nees zur Wal stinn, déi quasi an de leschte Méint d’Chance haten, ze beweisen, op hir Verspriechen oder Projeten den Erwaardunge vun de Berliner a Berlinerinnen entspriechen ... oder och net.