E Freideg koum et zu engem trageschen Accident um Jorge Chavez International Airpot zu Lima.

De Fliger vun der LATAM-Airline, mat 102 Passagéier u Bord, war beim Start mat engem Pompjeeswon kollidéiert an dono mat der rietser Säit iwwert den Tarmac geschruppt. Wéi et vun der Fluchgesellschaft kuerz nom Accident geheescht huet, wier kee vun de Passagéier an vun de Crew-Membere bei dësem Tëschefall ëm d'Liewe komm. Anescht dogéint huet et bei de Pompjeeën ausgesinn, hei sinn zwee Memberen, déi am Won waren, ëmkomm. En drëtten huet iwwerlieft, läit awer mat schwéiere Kappverletzungen am Spidol. Säin Zoustand wier kritesch.

The LATAM Airlines Airbus A320-271N aircraft (CC-BHB) fuselage is heavily damaged and burnt , MLG and engine sheared , and multiple other damages involving wing and fuselage.



Alerta News 24

Wat war geschitt?

Op Videoen ass ze gesinn, dat grad wéi de Fliger mat voller Vitess wollt starten et zum Zesummestouss mam Pompjeeswon koum, deen och séier ënnerwee war. Beim Impakt goufen d'Rieder vum Fliger op der rietser Säit beschiedegt, esou datt de Fliger do erofgaangen an iwwert de Buedem geschruppt ass. Duerch de Kontakt mam Tarmac an der Vitess sinn och Fonge geflu. Wéi se schlussendlech zum Stoe koum, huet den hënneschten Deel vun der Maschinn gebrannt.

Looks like the Lima Airport tower failed to control the traffic on the runway. Fire truck and airplane on runway.

Vum Bedreiwer vum Flughafen heescht et, datt een alles mécht, fir d'Passagéier ze encadréieren. Weider bedauert een den Doud an d'Verletzung vun de Membere vum eegene Pompjeescorps.

Momento del accidente grabado dentro del avión de Latam siniestrado.

De CEO vun der Airline seet, datt hien iwwerrascht wier, datt Pompjeeën um Tarmac ënnerwee waren, grad, well de Pilot keng Anomalie a keen Noutfall gemellt hat. Op enger Pressekonferenz sot hien, datt nach net kloer wier, wisou de Pompjeeswon op der Startbunn war.

Photo from on board LATAM Peru LA2213

Vum zoustännege Parquet heescht et, datt de Fluchhafe bis d'Ermëttlungen op der Plaz eriwwer wieren, géif zou bleiwen. Et géif een eng Enquête wéinst "homicide coupable" a "blessures coupables" opmaachen.

LATAM-Maschinn, en Airbus A320, war bei engem Inlandfluch um Wee vu Lima op Juliaca.