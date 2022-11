Meterhéije Schnéi suergt am Bundesstaat New York fir Chaos, verschidden Deeler hu schonn den Noutstand ausgeruff.

Nieft Dosende Fluchannulatiounen um internationale Fluchhafen zu Buffalo ginn et och sëllege Stroossespären a Fuerverbueter am Weste vum Bundesstaat, wéi CNN mellt. Zwou Persoune wiere beim Schnéischëppen zu Erie County wéinst Häerzproblemer gestuerwen, huet de Responsabele vum Bezierk Mark Poloncarz op Twitter matgedeelt.

Bal zwee Meter Schnéi wiere bis e Samschdeg am Nomëtteg gefall, zum Beispill an der Stad Orchard Park südlech vu Buffalo. An Deeler vum Bundesstaat gouf dowéinst den Noutstand ausgeruff.

Nieft New York haten d'Autoritéiten a Wiederexperten och d'US-Bundesstaate Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio a Pennsylvania virum ville Schnéi gewarnt. Eréischt um Sonndeg soll et manner schneien.