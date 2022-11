Weider 18 Persoune wiere blesséiert ginn, d'Police konnt de presuméierten Täter verhaften.

An enger Disko zu Colorado Springs am US-Bundesstaat Colorado sinn op mannst fënnef Persounen ëmbruecht ginn, 18 weider Leit goufen duerch Schëss blesséiert.

Wéi vill Leit den Ament vun der Dot am Club waren, ass der Police net bekannt. Déi Blesséiert goufen an d'Spideeler an der Géigend bruecht. De Verdächtege konnt d'Police nach am Gebai stellen an hie gouf matgeholl. D'Ermëttlungen daueren nach un an vun offizieller Säit wollt een och nach näischt zu engem méigleche Motiv soen.

De "Club Q" ass besonnesch bei schwulen a lesbeschen Persounen beléift, wéi et an den US-Medien heescht. Op der Facebook-Säit vum Club heescht et, datt an der leschter Nuecht eng Drag-Show war an datt an "arméierte Gaascht" immobiliséiert gi wier an domadder e Sënnlos Haassverbrieche gestoppt konnt ginn.