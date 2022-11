Am neie Parlament vum Kinnekräich Parlament sinn esou vill Frae wéi nach ni vertrueden.

Aacht vu 40 Sëtz ginn deemno u weiblech Deputéiert, wéi déi staatlech Noriichtenagence Bahrain News Agency e Sonndeg gemellt huet. Bis ewell souze sechs Fraen am Ënnerhaus. Awer och vill Politiker, déi eng éischte Kéier am Parlament vertriede sinn, konnte sech bei der Wal duerchsetzen, déi ouni Oppositioun war,

Déi zwou wichtegst Oppositiounsgruppe waren am Virfeld vun der Participatioun ausgeschloss ginn. Dëst hat zu Boykott-Opriff a Protestaktioune geféiert. Ënner anerem gouf et Hacker-Ugrëff op Internetsäite vum Parlament, der staatlecher Noriichtenagence souwéi op déi offiziell Wal-Säit.

Iwwer 330 Kandidaten hate sech bei dëser Wal ugemellt, dorënner 73 Fraen. An enger éischter Walronn den 12. November hate sech sechs Kandidaten duerchgesat, an der zweeter Ronn e Samschdeg nach emol 34.

De Bahrain gëtt zanter 1999 vum Kinnek Hamid bin Isa al-Chalifa regéiert. D'Ënnerhaus beréit iwwer Gesetzesentwërf vum Kinnek, ka se awer just ouni Awänn oder Kritik accordéieren. D'Muecht, se ze blockéieren, huet just d'Uewerhaus an déi Membere gi vum Kinnek ernannt.

Protester vun der Oppositioun wärend dem Arabesche Fréijoer waren am Mäerz 2011 mat Hëllef vu saudiarabeschen Truppen néiergeschloe ginn. Zanterhier goufen Dosenden Oppositioneller emprisonéiert, honnerten hunn hir Staatsbiergerschaft verluer.