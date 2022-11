Bei engem Äerdbiewen op der indonesescher Insel Java si lokalen Autoritéiten no op d'mannst 46 Doudesaffer gezielt ginn.

Op d'mannst 300 weider Persoune wier blesséiert ginn. Am stäerkste betraff war d'Stad Cianjur. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 5,6 op der Richterskala. Den Epizentrum war an der Provënz West-Java, eng 100 Kilometer vun Jakarta ewech. D'Auswierkunge waren awer och an der Haaptstad ze spieren. Et ass och Rieds vu groussem Materialschued.