Konkret kann also e Salarié an der Belsch decidéieren, ob e seng Aarbechtszäit wéi gewinnt op 5 Deeg oder just nach op 4 Deeg an der Woch verdeelt.

Dee Moment ginn déi eenzel Schaffdeeg natierlech méi laang. Den Employeur kann dëst Recht just refuséieren, wann hien dofir e valabele Grond kann uginn.