An der Belsch kommen d'Autoritéiten net méi no domat, confisquéiert Drogen ze zerstéieren.

Am Hafe vun Antwerpen hätt de Kokain-Schmuggel esou därmoossen zougeholl, dass d'Capacitéit vun de Verbrennungsanlagen net méi duer ginn. Antwerpen gëllt an Europa als gréissten Dréischeif fir Kokain aus Latäinamerika. Eleng dëst Joer wiere scho méi ewéi 100 Tonne Kokain confisquéiert ginn, esou vill wéi nach ni virdrun, heescht et vun de belschen Autoritéiten.